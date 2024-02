Inflation : la révision des loyers de certains baux bloquée pour 6 mois

En 2022, en Polynésie française, les prix à la consommation ont augmenté de 8,5 % en glissement annuel contre 5,9 % pour la France entière, selon les données de l’Institut de la Statistique de la Polynésie française (ISPF). Cette inflation est induite par le contexte international de relance économique, à la suite de la pandémie de covid-19, ainsi qu’à des tensions sur les prix des matières premières et de l’énergie.

L’augmentation des charges locatives a un effet négatif sur le pouvoir d’achat des ménages et elle pénalise également les commerçants, artisans, industriels et professionnels, estime le conseil des ministres dans son compte-rendu ce mercredi. Cette augmentation des charges locatives alimente le cercle vicieux de l’inflation et participe à générer une hausse des prix des prestations de service et des biens de consommation.

Sur proposition du ministre de l’Économie, le Conseil des ministres a donc adopté un arrêté temporaire relatif à la hausse des loyers de certains baux, qui prévoit un blocage temporaire de toute révision de loyers pour une durée de six mois, non renouvelable.

Un dispositif qui ne pourra s’inscrire dans la durée, en raison du principe de liberté des prix prévu par le Code de la concurrence, qui encadre strictement les atteintes susceptibles d’en découler, au titre de l’intérêt général.

Le conseil des ministres annonce que des travaux ont été engagés pour parvenir à redéfinir les modalités de calcul des taux de révision des loyers des locaux à usage d’habitation, professionnel, commercial, industriel ou artisanal.