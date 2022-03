Inauguration du quai et de la nouvelle marina à Arutua

COMMUNIQUÉ - Après Takaroa, les délégations du Pays et de l’État, respectivement conduites par le président Édouard Fritch et le haut-commissaire de la République Dominique Sorain, se sont rendus à Arutua, seconde étape de la visite de trois jours entamée vendredi matin aux Tuamotu. Ils ont inauguré le nouveau quai et la nouvelle marina.