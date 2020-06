HOA : une nouvelle brasserie au fenua

Guillaume Desrez et Thomas Slowinski sont deux amis d’enfance, l’un est passionné par la fabrication de bières, l’autre par l’événementiel. « Le projet a démarré il y a plus de dix ans dans la tête de Guillaume. Après, il m’en a parlé et on a récupéré ce local il y a un an, le 1er juillet. Et depuis ce moment-là, on prépare l’endroit pour accueillir le public » explique Thomas, co-fondateur de la brasserie HOA. « Ça explose partout ailleurs, donc pourquoi pas ici ?! Les gens ont aussi peut-être envie de goûter autre chose, de découvrir des nouvelles saveurs… » ajoute Guillaume, le gérant.

Et les deux jeunes hommes ont vu les choses en grand : le local comprend 700 mètres carrés d’espace. Car plus qu’une brasserie, ce lieu est avant tout un endroit convivial et alternatif : « On pourra avoir une bibliothèque collaborative pour lire son livre avec une bière, des jeux de société, des jeux de cartes, pour rencontrer ceux qui sont sur place etc. Le concept et d’avoir une cour de récréation, un espace de jeu convivial où tout est permis » précise Thomas.

Cette aventure n’aurait pu voir le jour sans l’aide de personnes devenues chères au cœur de Guillaume et Thomas. Bénévolement, une centaine de personnes ont prêté main forte pour aménager les locaux. « Au début, il faut se dire qu’il y avait rien dans ce local, c’était un espèce d’entrepôt abandonné depuis trois ans.Et nous, on avait une idée de ce que ça pouvait être. Et là, au fur et à mesure, de voir les gens qui viennent, qui apprécient, donner leur temps un dimanche… cela fait chaud au cœur« confie Guillaume.

Des bénévoles qui ont apporté leur pierre à l’édifice, mais également des idées innovantes. Ici, 80% des matériaux utilisés ont trouvé une deuxième vie comme un truck abandonné qui servira de bar pour accueillir le public. « On voulait récupérer ce symbole de Tahiti d’avant pour le mettre dans la brasserie. On trouvait que c’était dingue d’avoir un truck dans la brasserie, et que les gens puissent y monter, boire une verre » nous dit Guillaume.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Coût de l’investissement : 35 millions de Fcfp. La bière artisanale HOA sera commercialisée uniquement dans les bars et restaurants à compter du 1er juillet. L’ouverture de la brasserie quant à elle aura lieu d’ici fin août. Une fois par semaine, le public pourra venir profiter des lieux.