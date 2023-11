« Guess the What », un jeu de société dans une appli, en reo Tahiti

C’est une sorte de Pictionary revisité, dans une appli. « Guess the What », sorti en octobre dernier, a été créé par Temoana Dodin. « C’est un party game. C’est-à-dire que lorsque tu es avec tes amis et que tu as envie de faire un jeu de société, tu as une appli. Ça reprend un peu le concept des jeux où tu dois décrire, dessiner ou mimer un objet. Ensuite, tu as 60 secondes pour faire trouver l’objet à tes amis. »

À l’origine proposé en anglais et français, le jeu est disponible depuis le 31 octobre en reo Tahiti. « On s’est dit que ce serait bien pour faire vivre la langue ». Le but n’est pas vraiment d’apprendre le tahitien, mais plutôt de permettre aux membres d’une famille, de tous les âges, de participer. « On a fait des sessions de jeu avec ma mère, ma grand-mère, ma tante et elles étaient mortes de rire. En français, elles ne savent pas trop parce qu’elles parlent plutôt tahitien. Avoir un jeu de société en tahitien, sur le téléphone, c’est ludique. Ensuite la petite cousine est venue. Un lien inter-générationnel se crée. »

Pour Halloween, Temoana a sorti un pack spécial : « en français, on va avoir des mots comme grimoire, des chauves-souris, un serpent, une momie… Le pack est également disponible en tahitien et il a fallu traduire des mots qui n’existent pas forcément en tahitien. Il a fallu trouver une façon un peu imagée de traduire. » Temoana et sa maman qui se charge de la traduction ont choisi « une traduction populaire ». Des corrections sont apportées régulièrement. Le tahitien est pour l’instant « en beta ».

Un autre « pack spécial » est prévu pour les fêtes de fin d’années. D’autres applications pourraient voir le jour, également en reo Tahiti.

L’application, gratuite, est disponible sur Android et IOS.

Temoana est également à l’origine de plusieurs autres applications dont un mini jeu baptisé Sheepy run dans lequel vous incarnez un mouton en vespa… sur une ile, évidemment.