Fraap : la grève est suspendue jusqu’à nouvel ordre

Les négociations entre la Fédération de rassemblement des agents de l’administration de Polynésie (Fraap) et le Pays ont tourné court samedi. Moetai Brotherson a pris l’avion ce week-end direction l’Hexagone.

« En face, nous avons l’impression d’avoir quelqu’un qui ne prend pas ses responsabilités. Les négociations ont été très longues, a rappelé le porte-parole de la Fraap Georges Ateo ce lundi lors d’une conférence de presse. Il y a eu beaucoup de soucis de compréhension (…) Le président n’arrivait pas à nous remettre un tableau qui expliquerait la répartition des 250 millions convenus pour régler le problème des catégories D. Nous avons pris la décision de suspendre la grève jusqu’à la présentation de ces documents lors du conseil supérieur de la fonction publique prévu le 20. Il s’agit d’un conseil qui serait réuni d’urgence (…) Il a refusé cette demande de suspension alors qu’on était dans la démarche d’apaiser les choses (…) Il nous a provoqué (…). »

Reçus par le président de l’assemblée et la présidente de la commission de l’Emploi et de la Fonction publique, la Fraap a une nouvelle fois proposé de suspendre la grève. Une proposition bien reçue ce matin. « La discussion a été très sérieuse et respectueuse ».

– PUBLICITE –

« Nous sommes quand même des syndicalistes responsables, a rassuré Jean Paul Urima. Nous n’entendons pas mettre ce pays à feux et à sang (…) Nous ne voulons pas que l’économie de ce pays soit déstabilisée ».

Le président du Pays étant absent du territoire, la vice-présidente devrait être saisie du dossier.

Pour rappel, la Fraap demande une revalorisation des grilles de rémunération des agents de catégorie D avec une réévaluation dégressive des rémunérations « de 20 à 10 points d’indice à partir du 1er échelon de chacun des 4 grades ».

Air Tahiti a annoncé que l’ensemble du programme de ses vols est maintenu.