Faa’a veut fixer les grandes lignes de ses futurs aménagements

C’est un premier échange entre la population et ses élus. La réunion publique sur le plan général d’aménagement (PGA) de Faa’a a réuni près de 80 administrés samedi matin. Définir le développement de la commune la plus peuplée de Polynésie, de surcroît porte d’entrée au fenua, est un chantier d’envergure : « Quand on vient sur la commune de Faa’a, il faut qu’on puisse avoir cette vision des hauteurs bien dégagée, très naturelle. Et puis dans ce PGA, on aimerait également conserver une grosse partie pour l’agriculture. Il y a 17% du territoire qui serait dédié à l’agriculture. Un autre souci, et ça fait l’unanimité, c’est l’accès à la mer » indique Victoire Laurent, élue de Faa’a

« Nous sommes arrivés à dépasser le stade des petites méchancetés politiques pour regarder ce qui est essentiel à notre population. Un plan général d’aménagement, c’est vraiment d’une utilité pour structurer à l’avenir le vécu des gens d’aujourd’hui, mais aussi des futures générations » ajoute Jean-Christophe Bouissou, élu de Faa’a.

Si elle dispose de 35 km2, seulement 25% sont constructibles. Pour autant, l’équipe municipale refuse que Faa’a, dont la population a triplé en l’espace de 40 ans, devienne une commune dortoir : « Il faut arrêter de construire des immeubles. Je crois qu’il y en a beaucoup trop. Du côté de Teroma, par exemple, tout est plein là-haut. On veut beaucoup plus d’espaces verts là-bas. Et vers le littoral, on veut un lagon qui soit préservé et réservé à la population de Faa’a, et non pas les voiliers, qui sont une pollution » déclare Robert Maker, 1er adjoint au maire de Faa’a.

« De restituer le bord de mer à la population et de permettre, par exemple, dans le cadre du PGA, de prévoir un accès public à la mer dans la zone nord-ouest, face à Moorea, tout le long de la piste. Oui, alors à ce moment-là, je crois qu’on peut réparer une injustice vécue par la population de Faa’a depuis maintenant plusieurs décennies » précise encore Christophe Bouissou.

Des projets qu’a semblé approuver la population. Les questions concernant l’aéroport et l’avenir de Nuutania seront également abordées. D’autres rencontres sont prévues avant de s’accorder sur un projet définitif.