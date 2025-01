Épiphanie : entre traditions chrétiennes et héritage païen, l’histoire de la galette des rois

Qui aura la chance de découvrir la fève cette année ? Peut-être avez-vous déjà cédé à la tentation de déguster une galette des rois. Ce dessert est consommé chaque année à l’occasion de l’Épiphanie, une fête chrétienne célébrée cette année le 5 janvier en France.

L’Épiphanie commémore la visite des rois mages — Gaspard, Melchior et Balthazar, représentant chacun l’un des continents connus à l’époque, soit l’Afrique, l’Europe et l’Asie — à l’enfant Jésus à Bethléem. Cette célébration symbolise la manifestation de Jésus au monde en tant que Messie.

L’Épiphanie a été instaurée par l’Église à partir du Ve siècle et a lieu chaque année le 6 janvier. Mais en France, cette date n’étant pas un jour férié, elle est célébrée le dimanche le plus proche du 6 janvier, cette année le 5.

Et la galette dans tout ça ?

Elle n’a en fait pas de lien avec la religion chrétienne. La tradition de la galette des rois trouve ses origines dans les Saturnales romaines, des fêtes païennes célébrées entre fin décembre et début janvier en l’honneur du dieu Saturne. La galette, ronde est dorée, symbolise le retour du soleil après des mois d’hiver.

Durant ces festivités, un gâteau était partagé, et celui qui trouvait la fève — à l’époque une véritable fève, symbole de fertilité — devenait le « Prince des Saturnales » et jouissait de certains privilèges pendant une journée. Cette coutume a été intégrée par la suite dans les célébrations chrétiennes de l’Épiphanie.

Il existe deux types de galettes en France : la plus connue, celle à base de pâte feuilletée et de frangipane, et une brioche en forme de couronne, parfois agrémentée de fruits confits, qui évoque la couronne des rois. Cette dernière est préparée dans le sud de l’hexagone.

Quant à la fève, elle a évolué au fil du temps. Initialement une légumineuse, elle a été remplacée au XIXᵉ siècle par des figurines en porcelaine, devenant ainsi un objet de collection pour certains.