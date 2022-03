Energie, autosuffisance alimentaire… : Edouard Fritch à la rencontre des maires des Tuamotu

COMMUNIQUÉ - Sur saisine du maire de Fakarava, soucieux de l’installation anarchique des systèmes photovoltaïques dans son atoll, le président Edouard Fritch, accompagné des ministres de l’Agriculture et du domaine, Tearii Alpha ; des Finances et de l’économie en charge de l’énergie, Yvonnick Raffin, de la Culture et de l’environnement, en charge des ressources marines, Heremoana Maamaatuaiahutapu ; ont tenu mardi après-midi une réunion de travail à la présidence avec des maires des Tuamotu-Gambier.