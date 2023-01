En Polynésie, un taux d’incarcération presque deux fois plus important qu’en France

Chaque mois, le ministre de la Justice publie les statistiques de personnes écrouées et détenues. Et celles concernant la Polynésie sont toujours aussi problématiques. la densité carcérale de Nuutania est de 141,8% au 1er décembre 2022. “C’est un problème qui est récurrent depuis de nombreuses années. On a plus de places d’emprisonnement en Polynésie qu’en France. On a à peu près deux fois plus de places et on a à peu près deux fois plus de détenus alors même qu’il n’y a pas de criminalité organisée, et qu’il n’y a pas d’armes qui circulent en Polynésie française. Il y a donc de nombreuses raisons qui devraient normalement expliquer un taux d’incarcération inférieur” estime maître Thibaud Millet, avocat au barreau de Papeete.

Selon l’avocat, ces chiffres s’expliquent par une justice défectueuse et une politique pénale trop répressive : “On a un problème. On se retrouve dans une situation de justice que j’estime défectueuse, avec une politique pénale qui est excessivement répressive et qui a été récemment dénoncée par toute une équipe de contrôleurs de lieux de privation de libertés. Ils ont non seulement dénoncé une politique pénale trop sévère, mais également des jugements d’incarcération trop nombreux avec des peines trop longues, et une insuffisance des aménagements de peines”.

“C’est un cocktail explosif en Polynésie française, où je vous rappelle que l’État a déjà été condamné à peu près 500 fois pour des conditions de détention indignes et dégradantes” poursuite Me Millet.

L’avocat Thibaud Millet (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Et pourtant, rien ne change… “C’est ça qui est le plus surprenant. On a parfois l’impression qu’un effort est fait, qu’il va être fait, mais on voit que les résultats tardent à venir. Les chiffres de décembre 2022, de l’incarcération, de l’aménagement des peines en Polynésie… sont quasiment la copie conforme de ceux de janvier 2022. Ils se sont même détériorés puisque le nombre de places à diminué à Nuutania, probablement à cause de travaux ou autres, alors que le nombre de détenus est quant à lui totalement stable. On est aux alentours de 190 détenus sur toute l’année 2022, y compris en décembre”.

À Nuutania, au 1er décembre 2022, 15 femmes sont détenues pour une capacité totale de 32 places.

