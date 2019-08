Des riverains du quartier Sainte-Amélie s’opposent à un projet immobilier

Derrière ces tôles dans le quartier Sainte-Amélie, un promoteur de Papeete prévoit de construire un immeuble de 32 logements sur 7 niveaux au maximum. Le permis de construire est accordé sur ce terrain, mais le projet inquiète le voisinage.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Un collectif s’est alors créé pour s’opposer aux travaux. Les riverains sont inquiets du vis-à-vis et du trafic routier que pourrait entraîner l’arrivée de nouveaux habitants dans cette petite vallée : “Il n’y aura plus d’air qui passera dans la vallée parce qu’un immeuble de 7 étages, ça bloque tout. Mais le plus important, c’est qu’au niveau du réseau routier, je pense qu’on n’est pas aux normes, au niveau de l’urbanisme, il faudrait qu’on ait le même réseau qu’à Tipaerui ou Titioro, c’est-à-dire large” nous dit Rony Domingo, riverain.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’inquiétude des riverains est compréhensible selon le promoteur Franck Zermati. Il rappelle que la résidence reste un bâtiment de petite taille pour répondre à la demande de logements au sein de la capitale. Il est ouvert à la discussion pour expliquer le projet qui a déjà été présenté aux riverains selon ce professionnel de l’immobilier. “On respecte les codes de l’urbanisme, on a toutes les études, le bureau de contrôle, les ingénieurs qu’il faut à la fois pour le sol et la construction… (…) Là, c’est 32 logements, donc au niveau des nuisances c’est très léger. On ne bouche la vue à personne. Et je pense que cela va valoriser le quartier”.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

À l’entrée du quartier, une autre résidence est sortie de terre. Dans la capitale, le paysage urbain évolue avec des immeubles à l’architecture moderne. Papeete attire à nouveau les ménages qui cherchent à investir et vivre en ville.