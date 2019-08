Des changements au lycée polyvalent de Bora Bora pour la rentrée

Pour cette rentrée 2019, le lycée polyvalent Ihi Tea no Vavau de Bora Bora avoisine les 1 000 élèves. Un chiffre qui s’explique par des créations de classes au collège et au lycée. “Nous avons ouvert six nouvelles classes : trois au collège, deux classes de Première générale au lycée et une classe de Première Bac Pro. (…) Et nous avons accueilli dix professeurs supplémentaires par rapport à l’année dernière” explique Florence Karmazine, proviseure du lycée.

Et cette année, le début des cours a été avancé à 7 heures pour l’ensemble des classes. Un choix judicieux mis en place par le corps enseignant. Les devoirs seront surveillés à l’école. “On souhaite privilégier les horaires du matin pour permettre aux élèves de faire tout leur travail scolaire au sein de l’établissement, donc le dispositif ‘devoirs faits’ sera de nouveau proposé dès les prochains jours” précise la proviseure.

Outre les filières générales, l’établissement propose des CAP et Bac Pro en menuiserie, cuisine et restauration. Pour répondre à la demande de l’île dont la principale économie est le tourisme, le lycée a même ouvert la filière hôtellerie. “Les élèves seront polyvalents dans les métiers de la salle. Ils seront amenés à travailler au bar, à faire de la sommellerie, à faire du service…et à travailler dans les hôtels de Bora et environs” nous dit Christophe Savana, professeur en restauration.

L’ouverture de cette école est une aubaine pour les élèves qui n’iront plus à Raiatea pour la poursuite de leur scolarité. “C’est un grand avantage car cela nous permet de rester ici, de voir plus nos familles” confie Keulana, une élève.

En 2020, les premières classes de Terminale s’ouvriront à Bora Bora. L’établissement peut accueillir jusqu’à 1 200 élèves.