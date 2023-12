Dengue : nouvelle opération de désinsectisation, lundi, dans le quartier Fariipiti

Une première désinsectisation a eu lieu, ce jeudi, et une autre devrait donc suivre, lundi, tôt dans la matinée. « Les pulvérisations se font à la levée du jour car c’est à cette heure de la journée que les moustiques Aedes Aegypti (vecteur de la dengue) sont le plus actifs », indique le Centre de Santé Environnementale (CSE).

Pour « répondre aux potentielles craintes des riverains, agriculteurs et apiculteurs sur les traitements utilisés lors des pulvérisations contre les moustiques qui sont l’aqua-K-Othrine (deltaméthrine) et le Vectobac, le CSE rappelle qu’il s’agit de produits recommandés par l’Organisation Mondiale de la Santé et que les doses utilisées respectent scrupuleusement les recommandations de l’OMS avec des concentrations volontairement faibles pour éviter un quelconque risque pour la population ».

« A titre d’information, la dose utilisée d’Aqua-K-Othrine est de l’ordre d’un gramme par hectare, ce qui représente entre 4,5 et 12,5 fois moins que ce qui est utilisé en agriculture. Enfin, les agents du Centre de Santé Environnementale qui pulvérisent ces produits sont exposés quotidiennement, plusieurs heures par jour, dans le cadre de leur travail à ces insecticides alors que la population n’y est exposée que très ponctuellement. Pour ces raisons, ils sont dans l’obligation de revêtir un uniforme conforme aux normes de sécurité », conclut le communiqué.