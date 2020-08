Covid-19 – Appel aux personnes présentes à la soirée du Piment rouge : faites vous dépister

Ce samedi un appel a été lancé sur les réseaux et sur l’antenne de nos confrères de Polynésie la 1ère demandant aux personnes présentes à la soirée du 31 juillet au restaurant Le Piment rouge, de contacter l’institut Malardé. Une personne testée positive au covid-19 s’étant rendue à cette soirée, où plus d’une centaine d’autres se sont rendues.

Plus tard, le gérant du restaurant a publié un post sur Facebook expliquant qu’il était en contact avec le ministre de la Santé :

« Je suis en relation plus que fréquente avec le ministre de la santé sur le sujet. La personne testée positive lundi ne présentait aucun symptôme selon ses dires lors de la soirée, lorsqu’elle a été examinée. Bien que le risque zéro n’existe pas, cela diminue celui ci. Le restaurant est fermé depuis cette soirée pour travaux et n’a donc reçu aucun client depuis et ce jusqu’au 15/08.Le staff ne présente une semaine après aucun symptôme et se fera dépister demain (dimanche, NDLR). Nous avons contacté bon nombre de participants pour la marche à suivre qui n’est selon les autorités sanitaires qu’un principe de précaution. »

Ce dimanche, le gérant explique dans un nouveau post, la marche à suivre pour les personnes qui se sont rendues à cette soirée :

