Covid-19 : 800 masques pour les élèves de Rikitea

Avec la crise sanitaire qui affecte le fenua, la commune des Gambier est encore à l’heure actuelle épargnée par la Covid-19. Cependant, elle a décidé de jouer la carte de la prévention et de la sensibilisation aux gestes barrières en offrant des masques en tissu à tous les élèves des établissements scolaires.

« J’ai réuni les différents comités et associations que la mairie subventionne, afin de leur demander de commander et de financer les quelques rouleaux de tissus qui étaient nécessaires à la confection des masques. Suite à ça, nous avons fait un appel sur les réseaux sociaux aux mamans bénévoles pour confectionner les masques. Et je tiens d’ailleurs à les remercier parce qu’elles étaient nombreuses à venir me voir pour me demander les masques les tissus. Et c’est donc ça qui a fait qu’aujourd’hui, on est prêt » explique Teva Teapiki, adjoint au maire de Rikitea.

Six mères de familles ont décidé de tendre la main et ont confectionné 800 masques en faveur des élèves de l’île. « Chaque maman a cousu de chez elle, et elle a fait son maximum » nous dit Maria Paeamara, bénévole.

Mardi, les initiateurs de l’opération ont remis les masques aux dirigeants du collège Saint Raphaël et de l’école primaire et maternelle Maputeoa. « Je pense qu’on va déjà distribuer un masque à chacun des élèves, on a eu 280, et on en garde quelques-uns car souvent des élèves viennent et oublient leur masque, donc plutôt que de les faire retourner chez eux, on leur en donne un directement de notre stock » déclare Anie Peterano, directeur du collège.

« Il faut qu’on protège nos enfants. On leur apprend les gestes barrières à l’école, on se lave les mains tout le temps… On n’a pas assez de points d’eau car l’école est en reconstruction, mais on fait avec ceux qu’on a. Et la mairie participe beaucoup à ce que les enfants puissent être protégés contre le Covid-19 » ajoute Joséphine Labbeyie, directrice de l’école primaire et maternelle Maputeoa, qui a bénéficié de 450 masques.