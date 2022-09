Convention de partenariat entre l’agence ‘Ōpua et la Polynésie française

L’agence d’aménagement et de développement des territoires de Polynésie française, l’agence ‘Ōpua, a été créée en 2020 pour accompagner le Pays et les collectivités locales dans la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement Général (SAGE).

Le Pays, est un membre majeur de l’association et contribue fortement aux activités courantes de l’agence ainsi qu’aux activités de communication par le versement d’une cotisation annuelle. Parallèlement, l’agence ‘Ōpua a proposé à ses membres un programme partenarial d’activités de conseils et d’expertise organisé selon cinq volets :

Le volet « Observation » :

La mise en place d’outils d’observation partagée sur l’ensemble du territoire polynésien ;

Les observatoires sont des lieux d’échanges entre acteurs.

Le volet « Planification » :

La participation au suivi, à l’évaluation, à l’élaboration et à la mise en œuvre des documents de planification (SAGE, PGA…) ;

La préparation des futurs contrats de développement local entre les collectivités territoriales, la Polynésie française, l’État et les partenaires financeurs des projets d’intérêt général (Banque des Territoires, ADF notamment).

Le volet « Programmation stratégique » :

La participation à la définition de projets d’aménagement stratégiques (projets d’aménagement de centre-ville…)

Le volet « Programmation aménagement » :

La participation à la réalisation d’études de faisabilité préalables aux projets d’aménagement et de constructions (analyse foncière, précisions des programmations…)

Le volet « Communication » :

La mise en place des outils partenariaux d’échanges et d’information sur le développement des territoires et du centre de ressources documentaires sur les territoires de Polynésie française

Aujourd’hui, le président de l’agence, Jean-Christophe Bouissou et Christelle Lehartel, ministre de l’Éducation et de la Modernisation de l’Administration en charge du Numérique, ont signé la convention cadre pluriannuelle qui définit les objectifs et les obligations de l’agence ‘Ōpua dans le cadre du financement partenarial de son activité pour la période 2022-2024.

Très prochainement, une seconde convention de partenariat, précisant les intérêts particuliers du Pays dans le programme d’actions annuel de l’agence ‘Ōpua, ainsi que le soutien financier qu’il apporte à la mise en œuvre du programme partenarial de l’agence sera proposée.