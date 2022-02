Contrôle routier : 71 infractions relevées samedi

Le nombre d’accidents corporels et mortels impliquant des deux roues est en augmentation en Polynésie et en particulier aux îles du Vent. Selon le haut-commissariat, “les usagers sont fréquemment sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants”.

La gendarmerie a donc lancé une opération “coup-de-poing”, samedi 5 février à Tahiti, Moorea et dans l’ensemble des archipels. Des contrôles routiers ont été effectués, principalement axés sur les deux-roues, les infractions à la vitesse, l’alcoolémie, les stupéfiants ainsi que sur la vérification du port des équipements de sécurité.

Lors de cette opération, 54 gendarmes ont été mobilisés et 592 véhicules ont été contrôlés. 71 infractions ont été relevées par les gendarmes, appuyés sur certains sites par les policiers municipaux. Le haut-commissariat rapporte :

– 5 conduites sous l’emprise d’un état alcoolique,

– 33 infractions pour défaut d’assurance, défaut de permis de conduire et non présentation de pièces afférentes à la conduite et à la mise en circulation d’un véhicule,

– 7 infractions pour modification ou transformation non autorisée de motorisation,

– 26 infractions pour des équipements non-conformes.

En zone police, à l’occasion de contrôles d’initiative par le dispositif mis en place durant le week-end, les infractions suivantes ont été relevées :

– 14 procédures de conduite sous l’empire d’un état de conduite alcoolique ont été verbalisées,

– 8 conduites sans permis de conduire,

– 1 défaut d’assurance,

– 3 infractions à la vitesse,

– 183 deux roues contrôlées sur l’ensemble du weekend.

Les autorités annonces que ces opérations “seront reconduites tout au long de l’année, compte tenu du nombre d’accidents et de morts chaque année sur un réseau routier limité”.

De la répression mais aussi des opérations de sensibilisation qui vont se poursuivre, notamment à l’attention des établissements scolaires.