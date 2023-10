80 infractions relevées sur les routes de Tahiti vendredi soir

Les forces de l’ordre étaient déployées vendredi soir sur les routes de Tahiti. Objectif : prévenir les accidents. 74 agents ont été mobilisés à Papeete, Pirae et Arue pour des contrôles d’alcoolémie, de stupéfiants et plus généralement sur les conduites dangereuses pour la sécurité des usagers de la route.

Plus de 849 véhicules dont près de 135 deux-roues ont été contrôlés et plusieurs dépistages ont été réalisés dont :

406 dépistages de consommation d’alcool ;

40 dépistages de consommation de stupéfiants.

Crédit : haut-commissariat

Plus de 80 infractions ont été relevées par les forces de l’ordre, rapporte le haut-commissariat dans un communiqué. On compte :

22 non-justifications du permis de conduire ou d’assurance ;

8 pneus lisses ;

5 non présentations de carte grise ;

5 non appositions de l’assurance ;

5 non-ports de ceinture ;

4 conduites sous l’empire d’un état alcoolique ;

3 infractions pour stupéfiants (détention ou conduite sous stupéfiants).

3 non présentations du permis de conduire ou d’assurance ;

3 défauts du compteur kilométrique ;

3 non-ports du casque ;

2 conduites sans permis ;

2 excès de vitesse ;

2 défauts de plaque d’immatriculation ;

1 défaut de permis de conduire ;

1 défaut de brevet de sécurité routière (BSR) ;

1 défaut de rétroviseur ;

1 défaut feu stop ;

1 infraction concernant le transport d’enfant.

D’autres opérations de contrôles auront lieu durant le week-end.

Depuis le début de l’année, 28 personnes ont perdu la vie sur les routes du fenua.