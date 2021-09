Continuité pédagogique : une classe mobile pour les élèves de la MFR

Pour la bonne cause qu’importent les moyens. Après avoir démarré mardi sur l’ensemble de Tahiti, l’équipe pédagogique a continué son opération sur l’île soeur. Les rencontres se font dans un mini-bus aux allures de classe mobile. Les tables sont séparées par une vitre. Le véhicule est équipé et assaini avant et après chaque entretien, pour éviter tout risque sanitaire.

“On voulait éviter, avec notre conseil d’administration et l’équipe pédagogique, qu’il y ait un attroupement auprès de notre établissement afin d’éviter de propager le virus” explique Cédric Techer, directeur général de la MFREO de Taharuu Papara.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Les livrets sont déposés à chaque jeune avec une petite explication sur le programme. “On n’a pas de contact avec le livret, c’est le jeune qui prend le livret. Il se désinfecte les mains, il prend le livret et il ressort. On a un agent juste après qui nettoie avec des produits désinfectants la totalité de la pièce” précise le directeur.

Ces visites sont les bienvenues pour les familles précaires qui ont parfois du mal à assurer la continuité pédagogique. “C’est une bonne action, parce que certains parents n’arrivent pas à suivre les enfants qui ont un certain âge. C’est un plus pour eux” confie Nadia Tere, parent d’élève.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

La MFR de Papara compte 47 inscrits dont quelques-uns habitent à Moorea. La semaine prochaine, l’équipe pédagogique renouvellera sa tournée. Elle la maintiendra pendant toute la période du confinement.