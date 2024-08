Centre culturel, CMA… Punaauia liste ses projets avec le gouvernement

Après l’étude des dossiers, place aux visites de terrains pour le conseil des ministres mercredi. Une visite guidée par le maire de Punaauia sur les sites d’accueil des futurs projets, à commencer par la corniche dans la vallée de la Punaruu qui menace de s’écrouler. La commune envisage de sécuriser le site avec la mise en place d’une carrière, de quoi obtenir au passage des gravats pour le BTP. Mais pour ce projet, comme pour celui du Géant Casino destiné à devenir un centre culturel, il faut trouver des financements. « Il a évidemment des aménagements à faire. Ce bâtiment est désaffecté depuis longtemps, mais le projet est intéressant. Et a priori, la commune a besoin de s’associer au Pays, puisque la compétence culture est une compétence du Pays, donc si on veut aller chercher des financements, notamment auprès de l’État et du ministère de la Culture national, il faut qu’on puisse avoir un véhicule dans lequel le Pays participe » explique Moetai Brotherson, président du Pays.

Trouver des financements reste une priorité pour la commune de Punaauia qui cherche à concrétiser ses projets et avancer. « Dans des travaux d’envergure comme ça, il est nécessaire de phaser et c’est donc tout le travail que nous avons commencé à faire avec le gouvernement. (…) Il y a aussi beaucoup de projets sur Outumaoro importants pour la commune » affirme Simplicio Lissant, maire de Punaauia.

Selon le tavana, les premiers aménagements se précisent dans le quartier d’Outumaoro où une forte attente se fait sentir : « Dans le cadre du projet d’Outumaoro, dans peu de temps, d’ici un an peut-être, il y aura des travaux des arrêts de bus demandés par les familles. Pour le Géant Casino, il faut des études complémentaires. Il faut un peu de temps, trouver des financements, et réaliser ce que la population a demandé ».

Et si le projet de Village Tahitien à 60 milliards a été écarté, la commune a d’autres ambitions, comme celui d’un centre des métiers d’art sur les plateaux d’Outumaoro. « La moitié du plateau supérieur qui jouxte l’école hôtelière va être destiné au nouveau CMA (Centre des Métiers d’Art, Ndlr) car l’actuel CMA menace de s’écrouler. Sur le reste des plateaux, il y a une petite compétition entre différents ministères. Certains voudraient faire un lycée, d’autres des équipements de spectacle… Il y a plusieurs projets, mais on va bientôt statuer dessus » précise le président du Pays.

En 2024, le Pays a déboursé 114 millions de Fcfp au profit de Punaauia. Une somme qui s’ajoute au milliard déjà versé depuis 2011. Des subventions qui financent notamment l’eau potable, la gestion des déchets ainsi que le sanitaire et le social.