Bourse majorée : 93 filières concernées pour 207 bourses

Le dispositif des bourses majorées a pour objectif d’inciter les jeunes bacheliers à poursuivre des études supérieures et à porter leur choix sur les disciplines les plus utiles à la Polynésie française.

C’est en Conseil des ministres que la liste des filières retenues comme prioritaires au titre de chaque année universitaire est adoptée.

Cette liste détermine le nombre de bourses susceptibles d’être accordées dans chacune des filières, et le niveau d’études requis pour en bénéficier ainsi que leur montant mensuel qui varie de 60 000 Fcfp à 150 000 Fcfp. En contrepartie, les bénéficiaires s’engagent par convention, à servir en Polynésie française après l’obtention du diplôme, pour une durée équivalente au double du nombre d’années au cours desquelles l’allocataire a bénéficié de la bourse majorée.

Un recensement a été effectué sur la période de mars à avril de cette année 2023 auprès des différents ministères de l’ancien gouvernement, dans le but de recueillir les besoins par secteur d’activité.

Avant de pouvoir valider cette liste des filières prioritaires et suite au changement gouvernemental, il a été proposé de procéder en 2 étapes. La première consistant à transmettre cette liste initiale auprès des ministères actuels, afin que chacun puisse en prendre connaissance et également afin de donner à tous la possibilité de la modifier s’il le souhaite.

La deuxième étape a été l’organisation d’une réunion, le lundi 23 octobre 2023 dans les locaux de la Vice-présidence, avec l’invitation de réunir chacun des ministres ou leurs représentants, et ce dans le but de valider la liste avant de pouvoir la présenter en Conseil des ministres.

Aussi, à la suite de cette réunion, la liste des filières prioritaires a été légèrement modifiée comme suit : 93 filières pour 207 bourses, soit un montant mensuel de 17 250 000 Fcfp et un coût annuel de 207 000 000 Fcfp.

La prochaine étape est l’ouverture de la campagne de candidatures pour quelques semaines puis l’examen et la sélection des dossiers suivis de la publication des résultats et du versement des bourses aux lauréats en janvier 2024.