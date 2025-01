Blackout à Moorea : EDT envoie 4 spécialistes sur l’ile sœur

La panne d’électricité qui a débuté mardi soir se poursuit à Moorea. L’EPIC Te Ito Rau, en charge de la distribution du courant, n’a pas encore identifié les raisons de cette coupure générale. Dans un communiqué, la société EDT annonce avoir envoyé 4 spécialistes en soutien : un agent de la Cellule Communication et Contrôle Électrique, un Spécialiste Sécurité Incendie, un Automaticien Expert et l’ancien Chef de la Centrale de Moorea.

« Cette mission s’organise de manière totalement spontanée et hors de tout cadre contractuel, illustrant l’élan de solidarité d’EDT et du groupe ENGIE en Polynésie, désireux de mettre immédiatement leur expertise au service de la population et de l’Epic Te Ito Rau no Moorea – Maiao pour soutenir les actions déjà entreprises », précise le communiqué qui rappelle qu’EDT était déjà intervenu le 24 décembre dernier à Maharepa.