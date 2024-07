Attaqué par un requin à Rikitea, un jeune touriste sud-africain témoigne de sa mésaventure

Depuis quelques jours, Angus Kockott raconte dans plusieurs vidéos postées sur son compte Instagram son face-à-face avec le squale et les conséquences de cette (mauvaise) rencontre dans les eaux polynésiennes. Ce jeune sud-africain était arrivé par bateau au fenua, avec des proches, en provenance du Costa Rica.

En mai, ils ont effectué une escale à Mangareva, notamment pour profiter de la beauté des fonds marins de l’île. Le 23 mai, Angus s’est mis à l’eau près du récif sans imaginer ce qui allait arriver.

« J’ai remarqué une grosse masse noire dans mon champ de vision (…) Je me suis retourné et j’ai vu le requin venir droit sur moi des profondeurs. J’ai mis mon bras devant moi pour protéger mon cou et mon visage. Le requin l’a attrapé et l’a mis complètement en lambeaux en quelques secondes. Je n’ai pas eu le temps de réagir. Ça a été une douleur incroyable. Je me souviens de la sensation des dents du requin qui se plantent dans mes os », explique-t-il dans l’une de ses vidéos.

Le jeune homme était « heureusement » équipé d’un couteau : « J’ai frappé le requin aussi fort que j’ai pu (…) Je ne me rappelle plus ce qu’il s’est passé après. La seule chose que je sais, c’est que je me suis retrouvé dans une mare de sang ».

Le jeune homme porte encore les stigmates de l’attaque. (Crédit: Instagram Angus Kockott/The.wilde.escape)

Grièvement blessé au bras, Angus est parvenu à trouver refuge sur une patate de corail avant d’être secouru. Après avoir été pris en charge au dispensaire de l’île, il a été évasané au CHPF de Taaone pour être soigné.

Mais le chemin de la guérison sera long en raison des profondes plaies que le squale lui a occasionnées. « Il me faudra beaucoup de temps pour récupérer et utiliser mon bras (…) Pour l’instant, je ne peux pas faire de surf ou de la voile, ce qui est très important pour moi. C’est effrayant de se dire que je ne pourrais, peut-être, plus jamais en faire (…) Mais je suis chanceux que mon bras soit toujours-là », souligne-t-il en disant « avoir confiance dans le futur ».

Et le jeune homme ne se montre pas rancunier. « Un requin est un animal sauvage. On ne peut pas le blâmer (…) J’aime toujours les requins et l’océan et j’ai hâte de pouvoir retourner dans l’eau (…) Une blessure comme celle-là, c’est quelque chose de compliqué. Je vais travailler dur là-dessus », conclut-il, optimiste.