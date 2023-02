Apprentissage : un nouveau dispositif en 2023

La loi du Pays promulguée le 23 janvier dernier doit permettre de renforcer l’attractivité du dispositif pour ses potentiels bénéficiaires (entreprises et apprenants), de renforcer la qualité de l’accompagnement offert en valorisant la fonction de maître d’apprentissage et en encourageant l’unité de formation à lever les freins psychosociaux à la réussite de l’apprenti et d’intervenir en soutien sur les freins périphériques à l’emploi (difficultés sociales, financières et logistiques) que pourraient rencontrer le salarié en apprentissage.

Les modalités d’application des dispositions de la loi sont les suivantes :

Les cas de dérogation de la limite d’âge fixée à 29 ans ;

La contribution de l’employeur au développement et à la promotion de l’apprentissage ;

La valorisation de la fonction de maître d’apprentissage ;

Le renforcement de l’accompagnement des unités de formation par apprentissage ;

L’investissement fort du Pays au travers notamment des aides accordées pour la prise en charge de la rémunération de l’apprenti et pour la prise en charge partielle des cotisations patronales au titre du maître d’apprentissage ;

La réalisation d’un bilan global et annuel des aides octroyées par le Pays.

La loi du Pays prévoit également le soutien du Pays au profit de l’apprenti, tels que :