Appel au don de lait maternel pour les bébés prématurés du CHPF

Les bébés prématurés du CHPF ont besoin de lait maternel et non infantile (lait en poudre), leur système digestif étant immature. Les mamans allaitantes du fenua sont donc invitées à donner leur lait, les réserves de lait au CHPF étant basses.

Chaque maman allaitante souhaitant donner son lait, doit d’abord se rendre au lactarium du CHPF (plus d’infos au 40.48.58.19, du lundi au vendredi de 7 heures à 15 heures) afin de remplir un questionnaire et d’effectuer au préalable une prise de sang. Les règles d’hygiène et la marche à suivre leur sont ensuite expliquées. Celles ne disposant pas de tire-lait, peuvent également se rapprocher du lactarium.

Chaque don est anonyme.

Le lait apporté sera pasteurisé avant d’être donné aux bébés.