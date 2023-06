Apetahi Express : le nouveau navire en service le 30 juin

Le Nouvel Apetahi Express devrait arriver au fenua le 23 juin. Le navire qui remplacera le Aremiti 5 sur la liaison vers les Raromatai, a quitté le chantier d’Austal au Vietnam mardi.

À son bord, le capitaine Faaora Faraire, le chef mécanicien Toarii Boussard, le chef électricien Heimana Teriierooiterai, ainsi qu’une équipe spécialisée dans le convoyage de navire.

Le baptême officiel du bateau est prévu pour le 28 juin, suivi du voyage inaugural de Tahiti vers Bora Bora le vendredi 30 juin.

Le design du nouveau navire a été « méticuleusement pensé pour la ligne Tahiti – Raromatai » souligne l’armateur dans un communiqué. L’Apetahi Express sera en mesure de relier Huahine et Tahiti en seulement trois heures. Il faudra aussi moins d’une heure pour effectuer un trajet Huahine – Raiatea ou Taha’a – Bora Bora.

Le bateau sera en service à partir du 30 juin et effectuera 3 aller-retours par semaine vers les

îles Sous-le-Vent.

Autre aspect, environnemental : sa consommation en carburant sera de 30% inférieure à celle de l’Aremiti 5, « grâce à ses moteurs de dernière génération et une structure réduisant au maximum les frottements sur l’eau ».

Mais surtout, la compagnie annonce des tarifs à la baisse. Désormais, un aller-retour entre Tahiti et les îles Sous-le-Vent sera au prix unique de 9 900 Fcfp par adulte en période scolaire et 11 900 Fcfp pendant les vacances.

Un aller-retour entre Huahine et Bora Bora est proposé au prix unique de 6 900 Fcfp pendant les périodes scolaires et 8 300 Fcfp durant les vacances.