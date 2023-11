À Papeete, coup de jeune sur le 11 novembre

Comme chaque 11 novembre à Papeete, les hommages ont été rendus aux soldats qui ont donné leur vie pour la France lors de la première Guerre Mondiale. Outre les dépôts de gerbes, une minute de silence, des remises de décorations, un salut aux anciens combattants, un passage en revue des détachements militaires, et une lecture du message du ministre des Armées ont été effectués, et les plus jeunes ont pleinement participé à la cérémonie.

Nouveauté pour ce 105e anniversaire de l’Armistice, la Flamme prélevée sous l’Arc de Triomphe à Paris a été présentée pour la première fois à Papeete, à l’occasion du 100ème anniversaire de l’allumage de la Flamme de la Nation. Un hommage a été rendu à Ari Wong Kim, dernier tamarii volontaire, décédé cette année à l’âge de 99 ans.

« Je souligne leur bravoure d’avoir donné à une cause. C’est toujours une leçon pour les jeunes générations que sont les notions de liberté, de vivre dans un État de droit, tout cela qui s’acquiert parfois au prix du sang, a déclaré la Vice-présidente du Pays Eliane Tevahitua. Le fait d’être éloignés des grands continents pouvait nous protéger. Mais on a vu que dans le contexte mondial actuel, notamment les présences des puissances dans l’Indopacifique, les distances ne compte plus (…) Notre isolement ne nous protège plus » .

La cérémonie, organisée avenue Pouvana’a a Oopa, a été présidée par le Haut-commissaire de la République en Polynésie française Éric Spitz.