7 Polynésiens s’envolent en métropole pour une carrière dans la gendarmerie

Les 7 Polynésiens quitteront le fenua ce jeudi soir pour rejoindre la métropole afin de suivre leur formation à l’école de gendarmerie de Rochefort (Charente-Maritime) dès lundi pour une durée de 6 à 9 mois selon la spécialité choisie.

Tous possèdent une technicité particulière qu’ils ont décidé de mettre au service du public au sein de la gendarmerie nationale. Parmi eux, 2 ont choisi la spécialité administration et gestion du personnel, 2 la spécialité gestion logistique et financière, 2 la filière restauration collective et 1 la spécialité auto-engins blindés.

À l’issue de leur formation, ils seront affectés en métropole ou en outre-mer en fonction de leur rang de classement.