40 ans de la disparition de Joe Dassin : une œuvre d’art en chocolat en hommage à l’artiste

Morgane n’a pas hésité à faire dans la démesure pour rendre hommage à Joe Dassin. Voici son œuvre qu’elle façonne depuis hier dans son laboratoire. Un buste du célèbre chanteur tout en chocolat :

« Elle fait à peu près 20 kg, pour un poids total, fini avec tous les éléments, d’environ 30 kg. Là il y a 24 heures de travail dessus. On va en rajouter encore au moins 36 et ce sera près pour le petit événement qu’on fait au sein de la chocolaterie demain à 17h30 en hommage à Joe Dassin. »

Du dessin à la sculpture, pour réaliser son œuvre, cette jeune chocolatière de 32 ans a fait venir exprès de France un moule imprimé en 3D : « On a entrepris de faire fabriquer un moule par une imprimante 3D en France. Le moule est arrivé samedi dernier et depuis on travaille un peu sur cette sculpture. (…) Pour cette pièce c’est le moule qui a été le plus difficile. Choisir la bonne photo, retravailler les différents éléments une fois que la photo est sur le logiciel (…) Refaire quasi à l’identique, c’est ça le plus difficile. Il y a eu 134 heures d’imprimante 3D sur ce modèle. Ensuite c’est l’assemblage. On assemble avec des vis, des boulons. On passe du chocolat au pinceau dans un premier temps pour faire une première couche, pour être sûr que ça se démoule bien. »

Ce n’est pas la première sculpture que Morgane réalise. À la demande de l’ambassade de France, elle a également recrée le logo de l’alliance franco-vietnamienne. Une pièce d’1m75 et 80 kilos tout en chocolat : « La première fois c’était au Vietnam où l’ambassade de France m’avait demandé de recréer le logo de l’alliance franco-vietnamienne en chocolat. Au départ ils voulaient un petit truc à mettre sur un gâteau et c’est devenu un mannequin d’1m75, 80kg de chocolat, représentant exactement le logo. »

« Les sensations qu’on a au toucher du chocolat, la texture, le voir se transformer, c’est un peu comme l’argile, le bronze, toutes ces matières que les travaillent. Moi j’exprime le côté artistique dans le chocolat. »

Une passion que Morgane a depuis l’âge de 5 ans. Sa nouvelle œuvre de Joe Dassin ne se dégustera qu’avec les yeux. Pour admirer l’ouvrage terminée, rendez-vous demain jeudi à 17h30 lors de l’hommage rendu à l’artiste au centre Vaima.