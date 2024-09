38e foire agricole du 26 septembre au 6 octobre

Les chapiteaux de la foire agricole viendront bientôt jalonner le sol d’Outumaoro, du 26 septembre au 6 octobre prochains. Thème retenu pour cette 38e édition, qui marque également les 140 ans de son organisatrice, la Chambre de l’Agriculture et de la Pêche Lagonaire (CAPL) : « À la rencontre des secrets horticoles » / « Te ‘itera’a i te mau rave’a fa’ahiahia o te mau ra’au tanu ».

« Les plantes produisent un intérêt, aussi bien alimentaire, culinaire, pédestalier ou autre, qu’il est important de mettre en avant, résume le ministre de l’Agriculture Taivini Teai, qui rappelle que l’événement finalisera les congrès du secteur primaire. « L’intérêt de le terminer ici sur Tahiti, c’est qu’on a également nos distributeurs qui sont présents, l’idée est d’acheminer nos produits agricoles, les commercialiser, notamment par cette filière de distribution. Je profite de ce moment pour inviter nos agriculteurs, éleveurs et pêcheurs à échanger, sur cette volonté qu’a le gouvernement d’aller vers une souveraineté alimentaire » .

Pas de concours de fafaru, mais des surprises

Au programme, un parcours pédagogique pour les enfants autour de l’horticulture pour découvrir les variétés, les différentes espèces et le pouvoir des plantes, une chasse aux trésors et des concours spécifiques. « Celui des tisanes, et des sorbets, qui sont les nouvelles catégories de concours qu’on a mis en place cette année, détaille le directeur général de la CAPL Marc Fabresse. Pas de concours de fafaru, parce que ce n’est pas l’élevage cette année ni la pêche, c’est vraiment l’horticulture. Donc, on a changé de thématique pour se diversifier un petit peu » .

Dressage canin, artisanat, greffage… Les visiteurs en auront pour leur temps. « Il y a des surprises qui vont être visibles quand vous irez sur le site de la foire. On a vraiment voulu mettre le paquet pour nos 140 ans et aussi faire quelque chose de très attractif et très ludique » , sourit Marc Fabresse.

Un parking et des accès PMR ont été aménagés pour rendre le site accessible à tous.

PRATIQUE

38e édition de la foire agricole

Sur les plateaux d’Outumaoro

Du 26 septembre au 6 octobre

De 9 heures à 18 heures

Gratuit et ouvert à tous