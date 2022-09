14 communes de Polynésie se labellisent “Commune en Santé”

Le Président de la Polynésie française, Edouard Fritch, a procédé à la signature du label “Commune en Santé” pour 14 communes issues des 5 archipels, jeudi 15 septembre à Paea, à l’occasion du 31ème Congrès des Communes de Polynésie française.

Issu d’une collaboration entre le Pays et les communes de Polynésie françaises, et impulsé par la direction de la Santé, ce label promeut une approche globale et positive de la santé en agissant sur l’environnement de vie et les compétences pour une meilleure santé de la population des communes signataires. Les communes sont à la croisée de divers services et institutions, elles peuvent ainsi agir en faveur d’une approche globale de la santé.

(Crédit: Présidence de la Polynésie française)

La Santé n’est pas seulement caractérisée par une absence de maladie ou d’infirmité, mais bien par un état de complet bien-être physique, mental, social et spirituel, selon l’l’Organisation Mondiale de Santé (OMS). De nombreux facteurs viennent l’influencer, comme le système de santé mais aussi les comportements et habitudes de vie, l’aménagement du territoire, la communauté locale, le voisinage, etc.

Pour améliorer la santé, il s’agit donc d’agir sur l’ensemble de ces facteurs de façon coordonnée et cohérente entre tous les acteurs, en priorisant les actions de promotion de la santé au plus près de la population, afin de créer un environnement favorable à la santé.

Toute commune peut participer à cette démarche, avec le soutien de la Direction de la santé, en s’inscrivant dans le dispositif.