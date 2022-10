Moorea – Maiao inscrite au dispositif “commune en santé”

Accueillis par le maire de la commune, Evans Haumani, le ministre de l’Agriculture, Tearii Te Moana Alpha, le ministre des Grands travaux, René Temeharo, et la directrice de la Santé, Merehau Mervin étaient présents à l’occasion.

Les coordinateurs du Comité Local de Santé ont présenté le plan d’actions de la commune, qui a été élaboré et validé par les représentants du Comité Local de santé. Les cinq axes de travail du label ont été respectés et les actions, qui démarrent en 2023, s’étaleront sur deux ans.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Pour rappel, le dispositif d’accompagnement à l’obtention du label « Commune en santé » a fait l’objet de la signature d’une convention de collaboration entre le Pays et 12 communes de Polynésie française lors du 31e Congrès des communes, en septembre dernier.

Le label « Commune en santé » a pour objectif de développer les actions promotrices de la bonne santé sur le territoire communal. Il est élaboré en 5 axes de travail, à savoir : l’alimentation locale et équilibrée, les activités physiques et modes de vie actifs, la vie sans addictions, le bien-être de la communauté et la santé environnementale.