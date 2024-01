– 100 kg en un an : la métamorphose de Marcel Tuairau

Vous le trouverez tous les jours au milieu de ces appareils de musculation, en pleine session de sport. Et s’il ne mouille pas lui même le maillot, Marcel Tuairau est là pour accompagner les adhérents de la salle, du côté de Mama’o. Il y a encore trois ans, il pesait 230 kg.

« Un jour on est allés chez le médecin, et on a vu que ma tension était montée à 19, se souvient Marcel. Sa mère a peur qu’il ne meure d’un AVC. Je ne l’ai pas écoutée au départ, et elle s’est mise à pleurer. C’est comme ça que j’ai commencé à me lancer dans le sport. J’ai fait ça pour elle » , assure-t-il.

Les débuts du jeune homme dans son nouvel antre sont difficiles. Il est hanté par les critiques et les moqueries des adhérents d’une autre salle, où il avait débuté à 17 ans. « Ils n’étaient pas sympas avec moi. Ils me disaient que j’étais un gros lard, que ça ne servait à rien que je m’entraîne et que je n’allais jamais réussir. Ils me disaient de sortir parce que je gênais, et j’ai détesté les salles. Mais Marcel continue de s’accrocher. Je suis arrivé ici grâce à ma sœur, l’ambiance était différente. J’ai découvert un super coach qui faisait attention à ses adhérents, où tout le monde est sympa avec toi et t’aide à progresser » , souffle-t-il.

« Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. J’ai réalisé mon rêve, j’ai réussi à aller sur la scène » , se félicite Marcel Tuairau.

Au début, il prend juste du plaisir à faire du sport. Mais très vite, ses ambitions prennent un nouveau cap : réaliser un rêve d’ado en participant à une compétition de body-building. « J’ai assisté à une compétition en 2022, et j’ai vu les athlètes de notre salle participer. J’ai fait, « waw » , ça a réveillé mon rêve, j’ai vu que leur travail était perfect. Je suis venu le voir le 7 mai, je m’en rappelle, et je lui ai demandé de me préparer pour la compétition. Il a été franc avec moi. Il m’a dit que c’était trop court mais qu’on allait se préparer comme si on faisait la compétition. On s’est lancés à partir de là » , sourit-il.

Depuis, l’évolution a été impressionnante. Marcel a perdu plus de 100kg en à peine plus d’un an. Une métamorphose radicale qui a changé sa vie et son mental. Arrivé dans la salle à 223 kg, il en perd 60 avec les conseils de son coach. Quand il décide de suivre ses exercices, il en perd encore 60 et tombe à 103,5 kg. « Ne laissez jamais personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. J’ai réalisé mon rêve, j’ai réussi à aller sur la scène. Si vous aviez vu mon visage, j’étais dans mon délire, jétais tellement heureux! Je m’en foutais complètement de gagner, j’avais réalisé mon rêve d’ado. Mes amis n’en revenaient pas » , dit-il avec émotion. « Si vous avez un rêve, croyez-y » , conclut-il.