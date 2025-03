Asalée lance un nouvel appel aux dons pour accompagner les malades chroniques

Ce n’est pas nouveau, le surpoids et l’obésité gagnent du terrain en Polynésie française. En 2019, 75 % des adultes étaient en surpoids, dont 48 % en situation d’obésité, contre respectivement 70 % et 40 % en 2010. Une hausse qui entraîne une explosion des maladies chroniques comme le diabète et les maladies cardiovasculaires. 40 % de la population en souffre.

Face à ce constat, depuis 2021 la branche polynésienne de l’association Asalée développe des parcours d’éducation thérapeutique du patient (ETP) pour sensibiliser et accompagner les patients. En 2024, deux infirmières spécialisées ont ainsi suivi 406 personnes et réalisé 1 356 consultations, selon la même méthode poursuivant le même objectif : un accompagnement personnalisé, pour aider les patients à mieux comprendre leur maladie et à adopter de meilleures habitudes de vie.

L’association met en avant la réduction de l’IMC de 60% des patients suivis, et la baisse du taux d’hémoglobine glyquée de 68% des diabétiques suivis, atteignant 7,6 % en moyenne (contre 8,1 % en 2023).

Fragile financièrement, Asalée avait obtenu 550 000 francs d’une cagnotte en ligne début janvier pour constituer un fond de roulement, en attendant d’éventuelles subventions. Cette fois, l’association s’est tournée vers la fondation Anavai pour récolter les dons, qui doivent financer des supports pédagogiques interactifs, des ateliers en entreprises et en milieu scolaire, et des outils éducatifs ludiques, ancrés dans la culture polynésienne.

L’appel aux dons est ouvert sur la plateforme Anāvai ICI