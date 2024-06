Tutu Tetuanui : « C’est une certitude qu’on gagnera ces élections »

Tahiti Nui Télévision : Vous êtes chef d’entreprise et c’est la première fois que vous vous engagez en politique. Vous avez décidé de le faire dimanche matin, à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures. Et c’est aux côtés du Rassemblement National que vous souhaitez défendre l’intérêt des Polynésiens à l’Assemblée Nationale. Pourquoi ce choix ?

Tutu Tetuanui, candidat aux élections législatives dans la deuxième circonscription : « Bon, je pense qu’il faut faire preuve de réalisme et de pragmatisme. Nous vivons dans une situation quand même assez grave, où l’économie est vraiment arrêtée. Si je me présente aujourd’hui en tant qu’entrepreneur, c’est pour justement faire avancer des dossiers. Les entreprises ont besoin de travailler. Avec Marine Le Pen, qui sera bientôt notre président, c’est une certitude qu’on gagnera ces élections. Ces élections nous permettront justement de faire envoyer des dossiers, qui vont permettre à nos entreprises de trouver du travail et créer de l’emploi. On a un bon programme pour les gros chantiers. Donc, la route traversière de Faa’a jusqu’à Taravao, des écoles, des routes, des aéroports etc. C’est pour ça que je me lève aujourd’hui, pour faire envoyer ces dossiers à Paris. On va pas là-bas pour faire de la figuration. On va pour travailler. On est des hommes pratiques et pragmatiques. Voilà. »

Et êtes-vous certain que ces dossiers soient du ressort d’un député ?

« C’est une certitude. Demain, le gouvernement, c’est Bardella. Bientôt, Marine Le Pen sera au pouvoir. Elle va être notre président. Marine Le Pen, c’est une dame. C’est une maman qui est sensible à beaucoup de choses. Donc, dans le programme que nous avons présenté aujourd’hui, c’est le remboursement de la CPS justement dû aux maladies radio-induites. Également, l’indemnisation des victimes qui ont été touchées. Bon, il reste 400 dossiers. Et ces dossiers-là sont importants. Ils sont prêts. Donc, on part pour ça et on va se battre pour ça. Et Marine Le Pen est très, très sensible à ce sujet-là. »

Je reviens sur votre dossier concernant le projet d’une route traversière à Tahiti. Est-ce que vous êtes certain que ce soit du ressort d’un député ?

« Les gens ont besoin de travailler. Quand vous voyez des enfants venir de Taravao des personnes qui viennent travailler en ville, ils perdent en gros 3 heures de route à effectuer quotidiennement. Et quand vous faites un calcul sur l’année, ça correspond à peu près à 900 ou 950 heures de travail perdues, en restant immobilisés. Et ça, c’est de l’énergie perdue. Un enfant qui quitte à 3 – 4 heures du matin pour arriver en ville, est déjà stressé par tout ça. Cette route est urgente. C’est notre priorité de faire porter ce dossier à Paris, voire à Bruxelles. »

Pour reprendre vos propos, vous êtes certain de voir le RN accéder au pouvoir. Vous êtes en phase avec les idéologies du RN ? C’est un parti qui compte toujours un noyau dur de militants racistes et xénophobes.

« On peint toujours, justement, Marine Le Pen de cette couleur fasciste etc. Je vais vous donner simplement un résultat. Il y a deux ans, il y a eu une élection ici. 42 000 électeurs polynésiens pour Marine Le Pen. Est-ce que ces 42 000 sont des racistes ? En France, plus de 13 millions de personnes ont voté Marine Le Pen à l’époque. Est-ce que ce sont 13 millions de personnes françaises qui sont xénophobes ou racistes ? C’est un sujet qui n’a pas lieu d’être posé aujourd’hui. Donc si on veut être donneur de leçons, je pense qu’il y a autre chose à voir chez Melenchon, etc. (…) »

Il faut en conclure que vous êtes en phase avec les idéologies du RN ?

« L’idéologie est une chose, mais c’est l’action qui nous intéresse. Nous sommes des hommes d’action. La preuve, on s’est inscrits, on a décidé ça vendredi. Là, ça y est, le bulletin est prêt. Donc, c’est la preuve que nous, nous sommes des hommes d’action. On espère que beaucoup de gens viendront vers nous. Comptez sur nous pour pouvoir porter des dossiers, quel que soit le gouvernement qui sera mis en place. Et on respectera démocratiquement ce qui a été fait. »