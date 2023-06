Tevaiti Pomare : « La croissance économique va venir porter l’ensemble des emplois »

TNTV : Durant deux jours vous vous êtes entretenu avec les acteurs du secteur économique. Ces premiers échanges ont-ils été constructifs ?

Tevaiti Pomare : « Nous avons effectivement reçu les acteurs économiques du Pays pour échanger sur des sujets importants qui nous concernent tous. Ils étaient à peu près 140 à être présents. Ils ont donc tous joué le jeu. Il y a des échanges très constructifs. Je remercie l’ensemble des acteurs d’avoir joué le jeu ».

TNTV : Quels sont les thèmes principaux qui ont été abordés ?

Tevaiti Pomare : « Plusieurs thèmes ont été abordés : la cherté de la vie, le dynamisme économique, la fiscalité, l’emploi et la commande publique ».

TNTV : Cela a-t-il donné lieu à des propositions concrètes ?

Tevaiti Pomare : « Un ensemble de solutions a été apporté. Il y avait plus d’une centaine de propositions. Nous allons les compiler et revenir plus en détails vers vous. Mais ce qu’il faut déjà retenir, sur la cherté de la vie, c’est qu’on a déjà annoncé la suppression de la taxe sociale d’ici la fin de l’année. Le calendrier sera précisé ultérieurement. Il est aussi ressorti des ateliers qu’il fallait favoriser la concurrence et aussi alléger, certainement, la fiscalité notamment au niveau de l’importation ».

TNTV : Comment favoriser la concurrence ?

Tevaiti Pomare : « Soutenir les petites et les moyennes entreprises pour qu’elles puissent trouver leur place sur le marché et qu’elles puissent concurrencer les plus grandes ».

TNTV : Pour compenser la hausse des prix, A Here Ia Porinetia, parti duquel vous venez d’ailleurs, avait proposé une baisse des taxes à l’importation. Cela fait partie des mesures que vous envisagez ?

Tevaiti Pomare : « C’est une mesure que nous étudions, surtout sa faisabilité. Comment faire pour l’appliquer, effectivement ».

TNTV : Pour en revenir à la suppression de la TVA sociale, comment sera compensé le manque à gagner pour le Pays ?

Tevaiti Pomare : « La TVA sociale sera supprimée avant la fin de l’année. C’est la croissance économique qui va venir porter l’ensemble des emplois. Et c’est cette croissance qui permettra de supprimer la taxe. La croissance permettra d’avoir des recettes nouvelles qui pourront compenser le manque à gagner éventuel ».

TNTV : La TVA sociale c’est quand même 9 milliards de francs pour la CPS. C’est aussi une manne financière qui a servi à augmenter les montants de certaines allocations. Avez-vous prévu des choses de ce côté-là ?

Tevaiti Pomare : « Ces allocations seront maintenues, bien évidement. La création d’emplois qui sera portée par la croissance économique permettra d’avoir de nouvelles cotisations qui pourront subvenir aux besoins sociaux ».

TNTV : Pendant la campagne, le Tavini a également prôné une baisse des dépenses publiques. Avez-vous commencé à intervenir dans ce domaine ?

Tevaiti Pomare : « Nous sommes en train d’étudier les pistes de maîtrise des dépenses publiques. Nous reviendrons avec des mesures à annoncer ».

TNTV : Mais quelles sont les pistes ? Une diminution des rémunérations ?

Tevaiti Pomare : « Il y a effectivement, déjà, le contrôle de la masse salariale. Trouver des solutions pour maintenir l’accroissement de la masse salariale ».

TNTV : Vos équipes sont-elles constituées aujourd’hui ?

Tevaiti Pomare : « Mes équipes ne sont pas totalement constituées mais on monte progressivement en puissance. J’espère bientôt avoir une équipe complète. »

TNTV : L’opposition déplore, de son coté, une orientation budgétaire insuffisamment claire. Que lui répondez-vous ?

Tevaiti Pomare : « On vient d’arriver. On prend les dossiers en cours. La passation a été plutôt légère, donc on se retourne vers les services pour récolter l’ensemble des dossiers. Il y aura un collectif numéro 3 sur lequel nous pourrons nous exprimer plus et donner une tendance de la politique du gouvernement. Et aussi l’arrivée du budget 2024.

TNTV : Vous êtes très attendus par la population. Elle aura davantage de réponses après les 100 jours du gouvernement de Moetai Brotherson ?

Tevaiti Pomare : « La population attend des réponses depuis longtemps, déjà. Effectivement, pendant ces 100 jours, il y aura des annonces qui seront faites et des mesures concrètes qui seront prises ».

TNTV : Pour finir, vous étiez membre de A Here Ia Porinetia lors de la campagne électorale. Aujourd’hui où vous positionnez vous politiquement ?

Tevaiti Pomare : « je suis effectivement adhérent de A Here Ia Porinetia. Au niveau du gouvernement, je suis là à titre personnel en tant que représentant de la société civile ».

TNTV : Mais êtes-vous autonomiste, indépendantiste ?

Tevaiti Pomare : « Je suis pour mon pays. Autonomiste, indépendantiste, pour mon pays ».