L'information avait été éclipsée par la visite du chef de l'Etat et la nouvelle vague épidémique: le sénateur Teva Rohfritsch, intègre le bureau exécutif de La République En Marche. La liste portée par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, et sur laquelle figurait le parlementaire polynésien, a été élue le 21 juillet dernier. Si Teva Rohfritsch n'est pas directement élu, il figure parmi les personnalités proposées par le bureau exécutif, au même titre que le ministre des Outre-mer et que le Porte-parole du gouvernement central.