Territoriales : percée bleue, recul rouge et blanc

Avec 14 points de plus qu’en 2018, le Tavini signe un nouvel exploit. Entre 2018 et 2023, le parti indépendantiste double quasiment son score au premier tour, passant de 26 000 à 43 000 voix. Loin tout de même des 100 000 suffrages annoncés lors de son congrès.

« Je ne serais pas content des 60 000 voix. Je veux aller au-delà et atteindre les 100 000 voix », déclarait à l’époque Oscar Temaru.

Dans le même temps, le Tapura dégringole de presque autant, soit 13 points de moins qu’en 2018, l’équivalent de 16 000 voix. Preuve que la stratégie du « vote tavana » n’a pas fonctionné, 20 communes sur 48 ont choisi le Tavini.

Un revers que la majorité sortante impute à la division des autonomistes mais aussi au discours beaucoup plus nuancé du Tavini sur l’indépendance.

« Nous avons vu comment Oscar Temaru et tous ceux qui sont autour de lui ont annoncé la couleur. Bien sûr qu’aujourd’hui, pour s’attirer les voix, ils ont mis un petit peu d’eau dans leur vin mais nous avons affaire à des indépendantistes et je continue à la dire, cette élection c’est une lutte entre les autonomistes et les indépendantistes », indiquait dimanche soir Edouard Fritch.

Un programme « qui a fait son nid »

De son côté, le Tavini estime que les Polynésiens ont surtout voté en faveur d’un programme qui « a fait son nid », notamment du côté des classes sociales les plus précaires.

« On ne peut pas dire que les Polynésiens ont voté pour un parti indépendantiste ou pour plusieurs partis autonomistes, ils ont aussi voté pour des programmes sur la justice sociale et l’économie. Ce serait dommage, pour les Polynésiens, qu’on mette tous ces sujets en dessous de la question de l’évolution institutionnelle », déclarait dimanche soir Tematai Le Gayic, en tête dans la section 1 pour le parti bleu et blanc.

Gaston Flosse en revanche, essuie un nouveau revers. Avec 11,8% des suffrages, son parti rate la marche du second tour à un point près. Mais le Amuitahira’a et ses 15 000 voix seront sans aucun doute très convoités.