Territoriales 2023 : les élections devraient se dérouler les 16 et 30 avril

À vos agendas : après discussions, le Pays et le Haut-commissariat sont tombés d’accord pour organiser le scrutin des Territoriales 2023 les dimanches 16 et 30 avril. Ce choix permet d’éviter de faire voter les Polynésiens lors du grand week-end de Pâques (7-10 avril) et permet aussi de ne pas déplacer les gens au cœur des vacances scolaires d’avril. Celles-ci se terminent le 16 avril, qui sera donc le dimanche du premier tour de scrutin. En revanche le second tour aura lieu deux semaines plus tard, le dimanche 30 avril, veille du 1er mai et donc empêchera les citoyens de faire le pont loin des urnes.

On attend maintenant l’officialisation de ces dates qui dépendent d’un décret pris en Conseil des ministres du gouvernement central. Mais on voit mal Paris ne pas valider un choix qui a été fait en concertation à Tahiti entre le Pays et le représentant de l’État.