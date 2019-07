Statut : devant l’assemblée, Edouard Fritch se réjouit de la reconnaissance du fait nucléaire

Ce lundi avait lieu la 6e séance de la session administrative à l’assemblée. A l’ouverture de la séance, le président Edouard Fritch est revenu sur l’adoption le 5 juillet dernier de la réforme du statut de la Polynésie. “Aujourd’hui, le nouveau statut d’Autonomie du 5 Juillet 2019 est le reflet de la volonté de notre pays. Certes, il y a encore quelques points à conquérir, mais la grande partie de nos souhaits est acquise”, a estimé le président.

Edouard Fritch se réjouit notamment de la reconnaissance du fait nucléaire. “La reconnaissance du fait nucléaire est désormais inscrite dans notre statut. C’est un fait et une vérité”. Certains esprits chagrins ou jaloux viendront tenter de minimiser cette avancée historique pour notre pays. Cette reconnaissance du fait nucléaire est bien un geste politique important, noble et digne venant de l’ensemble des autorités parlementaires et exécutives de la Nation.”

Protection de l’emploi local

A l’ordre du jour de la séance de ce lundi notamment un projet de loi de Pays sur la protection de l’emploi local. Le 24 juin le projet de loi avait reçu un avis favorable en commission de l’assemblée.

Ce projet de loi définit une priorité d’embauche à compétence et qualifications égales en fonction de la durée de résidence. Le texte a été étudié dans l’après-midi.

Téléchargez l’allocution du président Edouard Fritch ici