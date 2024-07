Son élection confirmée, Moerani Frébault, premier Marquisien élu député

« Monsieur Tematai Le Gayic obtient 12 243 voix, Jacky Bryant 1404, Moerani Frébault 18 456 et James Heaux 2 168. La commission constate que monsieur Frébault Moerani réuni les conditions pour être élu. La commission le proclame donc élu député à l’Assemblée nationale dans la première circonscription », a déclaré la représentante de la commission du haut-commissariat chargée de validée les résultats de ce premier tour. Moerani Frébault sera donc le premier Marquisien à siéger au Palais Bourbon.

« On a eu un bon ressenti et de bonnes énergies transmises par les familles qu’on a rencontrées (…) On sentait vraiment un engouement, a réagi sur notre plateau le jeune député. Il faut rappeler qu’à la base, les autonomistes constituaient une seule et même famille. (…) C’est un honneur immense. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureux pour mon archipel. »



Titulaire d’un master de droit public, Moerani Frébault est à 35 ans directeur général des Services de la mairie de Hiva Oa, l’île marquisienne connue pour abriter les tombes de Paul Gauguin et Jacques Brel.

Encore inconnu du grand public en début d’année, il a été candidat aux élections européennes, en position non éligible sur la liste de la majorité présidentielle « Besoin d’Europe ».

Il s’est cependant présenté aux législatives sur la liste d’union des autonomistes, Amui Tatou. Les partis de la liste rose se sont entendus pour « ne pas siéger avec les extrêmes » mais ils ne décideront qu’à l’issue du second tour où ils siègeront, avec une préférence pour la droite ou le centre.

Moerani Frébault s’est révélé être un candidat posé, habile dans les débats politiques.

Moerani Frébault s’est prononcé contre le cumul des mandats. Son adversaire Tematai Le Gayic était député, mais aussi représentant à l’Assemblée de la Polynésie française.

Si Moerani Frébault fait ses premiers pas en politique, sa famille y est au contraire très investie. Sa mère Joëlle Frébault est maire de Hiva Oa et c’est elle qui avait organisé une grandiose cérémonie culturelle pour recevoir Emmanuel Macron sur son île en 2021. Son père, Louis Frébault, a été ministre de l’Équipement dans le gouvernement local.