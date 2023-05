Présidence du Pays : Nicole Sanquer va tout de même poser sa candidature

Leur liste a recueilli plus de 25 000 voix au second tour. A Here ia Porinetia tenait hier soir son conseil politique et envisage déjà de faire des signalements sur le déroulement du scrutin. « Il y a eu quelques retours par rapport aux scrutins dans les îles, indique Nicole Sanquer. Notamment plusieurs remarques de la part de nos référents des îles sur les procurations. Donc je pense que nous allons faire des signalements sur plusieurs communes où on voit encore ce jeu des procurations qui existe, avec des centaines de procurations qui arrivent, et certaines sont plutôt, je dirai… pas claires. Donc je pense qu’on fera un signalement, car si on veut préparer l’avenir, il faut aussi régler ce type de questionnement qui revient à chaque fois ».

Si le parti refuse d’intégrer le futur gouvernement, il prévoit néanmoins de continuer à se développer. A Here ia Porinetia souhaite créer les fédérations « dans toutes les communes. Donc c’est énormément de terrain, et évidemment avec comme objectif la préparation des échéances pour les élections municipales ».

Quant à sa candidature à la présidence du Pays, Nicole Sanquer annonce qu’elle déposera sa candidature : « le conseil politique vient de décider au nom des 25 000 Polynésiens qui nous ont soutenus, que je déposerai ma candidature ».

Après la défaite de l’alliance Tapura-Amuitahira’a, Gaston Flosse et Edouard Fritch ont annoncé leur intention de poursuivre la création d’une plateforme autonomiste. Mais il n’y a eu pour le moment, « aucune demande de rencontre, aucun contact, déclare Nicole Sanquer. Depuis la fin des élections, nous n’avons été approchés ni par la plateforme autonomiste ni par le Tavini. Aujourd’hui, nous sommes en train de préparer notre installation à l’Assemblée, nous, les 3 représentants de A Here Ia Porinetia. C’est vrai que l’une des questions, c’est 3 représentants pour 25 000 voix ? C’est une question aussi à poser pour le futur par rapport à cette répartition à la proportionnelle. (…) Aujourd’hui, A Here Ia Porinetia veut porter la voix des 25 000 Polynésiens qui nous ont fait confiance sur un programme qui a été proposé. Nous essaierons, à travers le travail législatif, de proposer des mesures qui figurent sur notre programme ».