Paea : Tepuaraurii Teriitahi mènera la liste de Jacquie Graffe au 2ème tour

Le décès de Jacquie Graffe, la semaine dernière, a rebattu les cartes de l’élection municipale, qui se poursuit, à Paea. Sa liste, ‘Otahira’a no te hau ‘e te Ruperupe no te ‘oire no Pa’ea, se retrouvait sans sa tête. Un coup dur pour l’équipe verte alors que les scores étaient serrés au terme du 1er tour : si elle était arrivée en tête, 87 voix séparaient la liste du maire de celle de Tony Geros, son principal adversaire. Cela dans un contexte où la dissidence de Jean-Claude Hapairai, l’ex premier adjoint de Jacquie Graffe, avant le scrutin, venait déjà fragiliser le socle Tapura Huira’atira dans la commune.

Les colistiers verts n’ont pas tardé à déterminer la suite de leur campagne : dès lundi soir, au lendemain des obsèques de leur leader, ils se sont réunis à leur permanence de Tiapa. Même si déjà deux élues avaient fait savoir leur volonté de reprendre le flambeau – emblème du groupe – c’est sur Tepuaraurii Teriitahi, proche de l’ancien maire et présidente du groupe majoritaire à l’Assemblée, que s’est porté le choix des 32 colistiers présents. Elle mènera donc la liste ‘Otahira’a no te hau ‘e te Ruperupe no te ‘oire no Pa’ea pour le second tour de ces élections. Le vote aura lieu le 28 juin.

Tepuaraurii Teriitahi dit s’inscrire dans la continuité de l’action de Jacquie Graffe. Elle indique souhaiter poursuivre et achever la réalisation d’un programme qu’ils avaient élaboré ensemble.