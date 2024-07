Nucléaire : le projet de résolution de Hinamoeura Morgant-Cross retiré sans être examiné

Depuis des mois, l’élue Tavini, Hinamoeura Morgant-Cross, souhaite voir modifier certains passages de la loi organique. Plus précisément l’article 6-1, section 2, qui concerne le nucléaire. C’est l’objet de la résolution qu’elle a rédigée.

Dans sa modification en 2019, la loi reconnait « la mise à contribution de la Polynésie française pour la construction de la capacité de dissuasion nucléaire et la défense de la nation ». Pour Hinamoeura Morgant-Cross, ce texte doit être plus global et doit être revu. Elle propose ainsi cette nouvelle formule : « La République reconnaît que les expérimentations nucléaires qui ont contribué à la construction de la capacité de la dissuasion nucléaire et à la défense de la Nation ont eu un impact sur l’économie, l’environnement, la société et la santé publique en Polynésie française ».

Autre modification souhaitée par la représentante, l’expression « essais nucléaires » doit évoluer en ces termes : « emploi des bombes nucléaires françaises à des fins expérimentales ».

De nouvelles formulations qui traduisent une vision plus large de l’impact du nucléaire en Polynésie française et qui sont encouragées par l’association 193 : « Les mots sont importants. Et s’il y a un changement sémantique nécessaire quant à la compréhension et à l’explication de ces fameux essais, pourquoi pas. Mais ne soyons pas naïfs. S’il n’y a pas de réparation véritable qui accompagne ce changement sémantique, -les points de blocage que nous avons partagés avec le haut-commissariat qui est d’accord avec nous, ne sont pas levés, supprimés ou mis en indexe-, les choses n’avanceront pas » a déclaré Père Auguste, président de l’association 193.

Finalement, le texte n’aura même pas été examiné en commission. Le projet a été balayé de l’ordre du jour. Un nouvel épisode de friction entre l’élue et son groupe Tavini. Aucune nouvelle date n’a été fixée pour l’examen de ce texte.