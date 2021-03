Nucléaire : « Je n’ai pas eu ce rapport préalablement » assure Edouard Fritch

« Je n’ai pas lu ce rapport. Je n’ai pas eu connaissance du rapport donc je ne suis pas le plus à même d’en parler. (…) Ce que je retiens de ce que j’ai lu, des conséquences des essais nucléaires et en particulier du test « Centaure »*, si je ne me trompe, nous en avons déjà beaucoup parlé. Puisque c’est à la suite de cette découverte du nuage nucléaire qui serait venu jusqu’à Tahiti voire aux îles Sous-le-Vent, que nous avons étendu le champs d’application de la loi Morin aux îles du Vent et aux îles Sous-le-Vent. Rappelez vous qu’au départ la loi Morin n’était inscrite que sur les Tuamotu. C’est ce que je peux dire aujourd’hui. Laissez nous le temps de prendre connaissance de ce rapport et nous en parlerons par la suite. »

Le Pays disposait-il de ce rapport depuis un an ? « Je le dis clairement : je n’ai pas eu communication du rapport qui est actuellement diffusé par une maison américaine qui a fait des études. C’est complètement faux. Je n’ai pas eu ce rapport préalablement. Bien sûr, comme les autres, nous avons eu des informations : le CMS, le centre médical, nous envoie des informations. Mais c’est faux de dire que le gouvernement a disposé de ce rapport préalablement.

« Je ne veux pas seulement la transparence, je veux la vérité ».

Je ne veux pas seulement la transparence, je veux la vérité. Je le dis depuis le départ : c’est un sujet sensible qui préoccupe trop de Polynésiens aujourd’hui pour qu’on le traite autrement que par la recherche de la vérité. »

*Le tir baptisé Centaure, a été effectué le 17 juillet 1974 depuis Moruroa. Il s’agit du 41e essai nucléaire atmosphérique en Polynésie. Cet essai ne se serait pas déroulé comme prévu, et le champignon aurait pris la direction de Tahiti, selon le dernier rapport.