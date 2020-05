Municipales : Gaston Flosse soutient Tauhiti Nena

« J’ai vu le programme de Tauhiti, il est parfait et nous allons l’aider à réaliser son programme. Et je crois que dans 6 ans vous allez être obligés de revoter pour lui », a lancé Gaston Flosse devant les médias.

Hors-jeu de la course à la mairie de Papeete, Gaston Flosse soutient Tauhiti Nena pour remporter le second tour des municipales et bien plus encore… « C’est un jeune, il est constant et dans la politique il faut être constant, il ne faut pas être présent que pour une élection et la fois d’après c’est fiu. Il était déjà présent la fois d’avant, il a été présent à plusieurs autres élections. Je pense que c’est un homme d’avenir pour notre Pays. »

Pour le leader de la liste « Papeete tou oire » cette alliance avaient déjà été évoquée avant le premier tour mais elle ne s’est jamais concrétisée. Chacun voulait au préalable compter ses voix : « Si on voulait gagner au premier tour, il fallait que tout le monde s’unisse. C’est vrai que les deux plus grandes composantes c’était le Tahoeraa et le Tavini. J’ai juste dit mettez vous d’accord tous les deux et je vous rejoindrez. Cet accord ne s’est pas fait entre le Tahoeraa et le Tavini donc j’ai décidé de courir tout seul au premier tour. Aujourd’hui au second tour, on ne peut pas faire autrement que de s’unir pour le changement », estime Tauhiti Nena.

Cependant le Tahoeraa Huiraatira sera le seul allié de Papeete tou oire pour le second tour. Les listes Tapura Ia ora Papeete du maire sortant Michel Buillard, A here ia Papeete de Minarii Galenon et Te ora api o Papeete de Marcel Tuihani ne feront aucune alliance pour le second tour. Pour Marcel Tuihani les alliances au second tour dénaturent les convictions politiques : « C’est de la politique mais est-ce que c’est comme ça qu’on va pouvoir apporter le changement puisqu’on entend « changement, changement changement » ? Est-ce que des cuisines après le premier tour peuvent encore apporter les changements que nous attendons ? En ce qui me concerne, si j’ai quitté un grand parti politique et un grand homme politique, c’est que j’ai considéré que ses cuisines ne fonctionnaient plus, véritablement. Malheureusement lorsqu’on parle de changement, je trouve que dans ces rapprochements, les convictions réelles basées sur des vraies valeurs politiques ont disparu. »

La liste Papeete A tia Mai a déclaré par voie de communiqué qu’elle ne soutiendra pas la liste Papeete tou oire. Mais sa tête de liste Nathalie Cuneo soutien à titre personnel Tauhiti Nena.