Moerani Frébault répond au Tavini et s’inquiète d’un « glissement idéologique »

Le député Moerani Frébault estime être le bouc émissaire du Tavini Huiraatira. Alors que le parti indépendantiste a jugé la position de l’élu et ex-député Tematai le Gayic contre un rapprochement avec l’Azerbaïdjan « cohérente », le Tavini considère que Moerani Frébault fait preuve d’un « opportunisme sans aucune vision« .

La semaine dernière, le ministre des Outre-mer Manuel Valls a dénoncé les « opérations d’ingérence et de déstabilisation » de l’Azerbaïdjan dans les territoires ultramarins.

Au fenua, le leader du parti bleu ciel Oscar Temaru a choisi de prendre la parole seul lors d’une conférence de presse et s’est à nouveau prononcé pour une alliance avec ce pays.

Un avis qui n’a pas fait l’unanimité puisque dès le lendemain, Tematai Le Gayic publiait une tribune dans laquelle il dénonçait un « piège géopolitique et opportuniste » tendu aux outre-mer.

« Curieusement, le Tavini juge sa position contre Bakou « naïve, mais respectable », tandis que la mienne serait « opportuniste » », écrit Moerani Frébault dans un communiqué publié ce vendredi sur Facebook. Il pointe « les fractures profondes qui menacent » l’unité du parti bleau ciel :

« – Un président du gouvernement en conflit ouvert avec le président de l’Assemblée de Polynésie française ;

– Un désaccord majeur entre le président du gouvernement et le président du Tavini sur l’exploitation des terres rares ;

– Un président du parti dénonçant l’inaction du gouvernement pourtant issu de ses rangs ;

– Une élue Tavini stigmatisée par ses propres collègues pour son indépendance d’esprit ;

– Un ancien député indépendantiste attribuant sa défaite électorale au bilan du gouvernement Tavini ;

– Un parti qui envoie des représentants encenser le régime de Bakou pendant que d’autres en dénoncent les exactions… »

Moerani Frébault s’inquiète par ailleurs d’un « glissement idéologique » « aussi inquiétant que malsain ». « Faut-il désormais renoncer à tout esprit critique ? À chaque fois que je pointe une dérive, que je propose un texte qui ne cadre pas avec leur dogme, je suis qualifié de « pantin » au service de la République. Selon cette logique, tous ceux qui partagent mes inquiétudes – et ils sont des dizaines de milliers – seraient donc des ennemis de la Polynésie ? »