Mereana Reid-Arbelot en tournée aux Raromatai

La candidate du Tavini Huiraatira dans la 3è circonscription, a débuté sa tournée au centre-ville de Fare. Une rencontre avec la population qui lui permet de mieux comprendre leurs attentes pour les prochaines élections : « Le plus important, c’est d’aller à leur rencontre et d’écouter leurs problématiques. Parce que même si nous sommes parlementaires au national, nous pouvons aussi aller voir les maires, les institutions du Pays, pour parler de leurs problématiques. C’est aussi notre rôle ».

Cette tournée est également une occasion pour cette native des Raromatai de rappeler à la population son rôle au sein de l’Assemblée nationale et de souligner l’importance de la continuité des dossiers qu’elle a portés depuis 2022, notamment la Commission d’enquête parlementaire sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie française : « C’est l’une de mes priorités, si ce n’est pas la principale. Le nucléaire vient s’imposer à nous. Je ne cherche pas le nucléaire spécialement, mais les gens viennent à moi et me parlent du CEP. Donc c’est une question qu’il faut absolument traiter ».

La visite de Mereana Reid-Arbelot à Huahine lui permet de renforcer ses liens avec les habitants de la 3ème circonscription et ainsi de consolider sa candidature : « Je pense que j’ai un réel avantage étant la députée sortante. J’ai un bilan à présenter. Et je peux dire que du premier jour où j’ai été députée jusqu’au dernier, j’ai travaillé. Travaillé pour la population, pour les Polynésiens, et pour ce réflexe Outre-mer qu’on demande à l’Assemblée nationale avec tous les députés ultramarins, qu‘à chaque texte de loi que le gouvernement propose de penser à l’Outre-mer ».

Sa tournée s’est conclue par une réunion publique. Accompagnée de sa délégation, elle a poursuivi son travail de terrain à Raiatea, son île natale.