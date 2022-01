L’Histoire de la Polynésie racontée à un colloque international sur les essais nucléaires

Organisé par le CRESAT (Centre de recherche sur les économies, les sociétés, les arts et les techniques), la MSHP (Maison des Sciences de l’Homme du Pacifique) et l’INALCO (Institut National des Langues et Civilisations Orientales), ce colloque s’étend sur trois journées d’échanges et de travaux.

Le séminaire prend en compte les circulations et les transferts d’expériences autour des essais, qu’il s’agisse des décideurs, des militants ou de l’ensemble des populations concernées par les essais nucléaires.

Les intervenants et auditeurs de ce séminaire souhaitent faire part du fruit des recherches sur le centre d’expérimentation du Pacifique (CEP), mais aussi se confronter à des situations comparables ou imbriquées.

Edouard Fritch a ouvert la première journée du colloque portant sur la thématique des « Acteurs et régimes de nucléarité : décideurs, militants, riverains ». Dans son allocution, il raconte l’évolution des perceptions des essais nucléaires en Polynésie française.