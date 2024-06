Législatives : à Uturoa, un premier tour sans encombre malgré une mairie en rénovation

Pour ce premier tour des législatives anticipées à Uturoa, pompiers et policiers municipaux étaient mobilisés pour fluidifier le déroulement de la journée électorale et éviter tout encombrement. « Il a des élus, des agents communaux, et les assesseurs des candidats. On a bien agencé les allées prioritaires pour les femmes enceintes, les personnes handicapées…« explique Cecile Teriipaia Spitz, directrice du service administratif aux citoyens.

Une présence renforcée également dans les bureaux de vote : « Au cas où il y a un petit incident, les pompiers ou les agents de la police municipale sont là ».

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Ce dispositif s’explique par un contexte particulier : depuis un mois, la mairie de Uturoa est en cours de rénovation. Le bureau de vote numéro 2 a dû être déplacé.

Mais malgré les contraintes liées aux travaux de rénovation de la mairie, rien ne vient perturber ce premier tour des législatives à Uturoa, où la sérénité est de mise.