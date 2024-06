Législatives 2024 : une organisation perturbée à Papeete

Ils ont fait la démarche pour s’inscrire sur les listes électorales, mais ne pourront finalement pas voter pour ce scrutin anticipé : 48 électeurs se sont fait surprendre par cette nouvelle à Papeete, ils devront attendre les municipales pour pouvoir se déplacer aux urnes. « Quand on fait des inscriptions, en principe, il faut une commission, mais là, c’étaient des cas exceptionnels. On ne savait pas que l’Assemblée nationale allait être dissoute, nous n’avons pas eu le temps de préparer tout ça. Et c’est ainsi que les inscriptions qui ont été effectuées à compter du 20 juin ne pouvaient pas être prises en compte pour ces élections législatives » explique Tilda Heitiare Teiho, directrice des affaires sociales et civiles à la mairie de Papeete, en charge du bureau des élections.

La loi préconise un maximum de 1 000 électeurs par bureaux de vote. Avec 19 000 inscrits répartis dans seulement 15 bureaux, la commune de Papeete est en sous-effectif. L’organisation comptait en ouvrir de nouveaux, mais le délai était trop court pour y parvenir avant les législatives. « On a estimé qu’il nous en fallait 8 autres de manière à répartir les électeurs sur 24 bureaux de vote avec environ 800 électeurs par bureaux de vote. C’est un travail qui n’est pas simple à réaliser, il faut procéder au redécoupage de la ville par secteur de vote. On espère d’ici les prochaines municipales que ça puisse se faire. Enfin, on ne sait jamais, à moins qu’il y ait d’autres élections avant… » indique Rémy Brillant, directeur général des services de la mairie de Papeete.

Selon l’organisation, l’espace ne manque pas pour ouvrir ces 8 nouveaux bureaux de vote. Il faudra par contre mobiliser environ 40 assesseurs, présidents et scrutateurs supplémentaires, pour les faire fonctionner.